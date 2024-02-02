02 февраля, 21:35Транспорт
"Безопасный город": в московском метро с начала года пассажиры забыли 4 тысячи предметов
На складах забытых вещей столичного метрополитена с начала года уже более 4 тысяч новых предметов, сообщает департамент транспорта города.
Большая часть забытых вещей – варежки, перчатки, шапки и шарфы. Но есть и необычные находки, например, бутафорские казачьи шашки и виниловые пластинки с детскими сказками и песнями.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город