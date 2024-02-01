01 февраля, 21:35Происшествия
"Безопасный город": полиция привлекла к ответственности двух участников гонок в Москве
Еще двух подозреваемых в агрессивном вождении на Кутузовском проспекте в Москве привлекли к ответственности. В отношении одного из водителей составлено пять протоколов, а на другого – семь.
Видео под названием "Жесткие шашки по Москве!" разместил у себя в соцсетях автоблогер Гаджи Гаджиев. На кадрах видно, как молодые люди, находясь за рулем, перестраиваются на высокой скорости из одного ряда в другой, подвергая других участников движения опасности.
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Программа: Безопасный город