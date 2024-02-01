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01 февраля, 21:35

Город

"Безопасный город": более 30 перекрестков в Москве оборудуют вафельной разметкой

"Безопасный город": более 30 перекрестков в Москве оборудуют вафельной разметкой

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Свыше 30 перекрестков в этом году обустроят желтой вафельной разметкой, запрещающей остановку машин более чем на пять секунд, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

В городе уже есть более 250 перекрестков с такой разметкой. Их делают на участках с интенсивным движением и там, где были случаи блокировки перекрестка.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
городтранспортвидеоАлександр Астахов
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