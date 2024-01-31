31 января, 21:45Происшествия
"Безопасный город": семейная пара нападала на прохожих в Москве
Столичные полицейские задержали мужчину и его супругу, которых подозревают серии разбойных нападений. Жертвами преступников стали обычные прохожие.
Первый эпизод произошел, когда девушка познакомилась в метро с мужчиной, а на улице на них напал ее муж. Он сбил с ног потерпевшего ударом кулаком по лицу, после чего семейная пара похитила рюкзак.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город