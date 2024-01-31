"Безопасный город": семейная пара нападала на прохожих в Москве

Столичные полицейские задержали мужчину и его супругу, которых подозревают серии разбойных нападений. Жертвами преступников стали обычные прохожие.

Первый эпизод произошел, когда девушка познакомилась в метро с мужчиной, а на улице на них напал ее муж. Он сбил с ног потерпевшего ударом кулаком по лицу, после чего семейная пара похитила рюкзак.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

