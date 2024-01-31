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31 января, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": семейная пара нападала на прохожих в Москве

"Безопасный город": семейная пара нападала на прохожих в Москве

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Столичные полицейские задержали мужчину и его супругу, которых подозревают серии разбойных нападений. Жертвами преступников стали обычные прохожие.

Первый эпизод произошел, когда девушка познакомилась в метро с мужчиной, а на улице на них напал ее муж. Он сбил с ног потерпевшего ударом кулаком по лицу, после чего семейная пара похитила рюкзак.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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