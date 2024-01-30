"Безопасный город": мужчина отказался платить за сырок и ограбил магазин в Коммунарке

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ограбил продуктовый магазин в поселке Коммунарка.

Мужчина хотел украсть сырок из магазина, однако продавщица сделала парню замечание. После этого молодой человек достал нож и вытащил из кассы 11 тысяч рублей, а затем скрылся.

Сейчас молодой человек задержан, его обвинили по статье о совершении разбоя. Подробнее – в программе "Безопасный город".

