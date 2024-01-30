Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": мужчина отказался платить за сырок и ограбил магазин в Коммунарке

"Безопасный город": мужчина отказался платить за сырок и ограбил магазин в Коммунарке

Новости регионов: получены первые данные расшифровки самописцев сбитого самолета Ил-76

Движение в районе станции метро "Проспект Мира" восстановлено

Движение от площади Борьбы до станции МЦД-2 Каланчевская восстановили

Пожар в здании на улице Гиляровского ликвидирован

Пожар в здании на улице Гиляровского ликвидирован

Возгорание произошло в здании на улице Дурова в Москве

Данные бортовых самописцев сбитого Ил-76 начали расшифровывать

Новости регионов: обломки самолета Ил-76 начали вывозить с места ЧП под Белгородом

Пожар площадью 800 квадратных метров произошел в жилом доме в Тульской области

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ограбил продуктовый магазин в поселке Коммунарка.

Мужчина хотел украсть сырок из магазина, однако продавщица сделала парню замечание. После этого молодой человек достал нож и вытащил из кассы 11 тысяч рублей, а затем скрылся.

Сейчас молодой человек задержан, его обвинили по статье о совершении разбоя. Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
происшествиявидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика