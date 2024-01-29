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29 января, 21:30

Безопасность

"Безопасный город": первый в 2024 году семинар проекта "Перезвони сам" прошел в Москве

"Безопасный город": первый в 2024 году семинар проекта "Перезвони сам" прошел в Москве

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В Москве сотрудник одного из федеральных ведомств перевел мошенникам 12 миллионов рублей. С номера руководителя ему пришло сообщение о том, что нужно ответить на звонок. А звонивший, в свою очередь, убедил мужчину перевести крупную сумму на якобы безопасный счет. Позже выяснилось, что телефон начальника взломали.

Это одна из ситуаций, которую 29 января обсудили на первом в этом году семинаре проекта "Перезвони сам". Эксперты на конкретных примерах рассказали москвичам о мошеннических схемах.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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