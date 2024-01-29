"Безопасный город": москвичам рассказали о работе ЦУКС

Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного главка МЧС отметили юбилей ведомства. Каждую минуту в Центр поступает информация о происшествиях в Москве. От быстроты реакции, слаженности и профессиональной аналитики сотрудников зависит качество работы экстренных служб.

Сегодня в столичном Центре управления в кризисных ситуациях служат почти 300 человек. Здесь также налажено тесное сотрудничество с мэрией Москвы. Диспетчеры имеют доступ ко всем городским камерам и могут оценивать обстановку на местах ЧП.

Систему постоянно совершенствуют, чтобы она работала с каждым годом эффективнее и быстрее. Подробнее о работе Центра – в программе "Безопасный город".