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26 января, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": полиция задержала мужчину за подделку документов на чужую квартиру

"Безопасный город": полиция задержала мужчину за подделку документов на чужую квартиру

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Полицейские задержали мужчину за подделку документов на чужую квартиру в Москве. Россиянин сделал поддельный паспорт и вклеил в него свое фото, чтобы получить 11 миллионов рублей под залог.

На него возбудили уголовное дело и уже задержали. В полицию считают, что он действовал не один. Его возможные соучастники устанавливаются. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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