"Безопасный город": полиция задержала мужчину за подделку документов на чужую квартиру

Полицейские задержали мужчину за подделку документов на чужую квартиру в Москве. Россиянин сделал поддельный паспорт и вклеил в него свое фото, чтобы получить 11 миллионов рублей под залог.

На него возбудили уголовное дело и уже задержали. В полицию считают, что он действовал не один. Его возможные соучастники устанавливаются. Подробнее – в программе "Безопасный город".