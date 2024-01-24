"Безопасный город": полиция уберегла москвичку от передачи миллиона рублей мошенникам

Полицейские предотвратили передачу 84-летней пенсионеркой более миллиона рублей мошеннику в Москве. Аферист зашел в подъезд для того, чтобы забрать все сбережения пожилой женщины, однако вслед за ним зашли полицейские. В результате злоумышленник попытался скрыться, увидев стражей порядка, но его успели задержать.

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