24 января, 21:45Происшествия
"Безопасный город": полиция уберегла москвичку от передачи миллиона рублей мошенникам
Полицейские предотвратили передачу 84-летней пенсионеркой более миллиона рублей мошеннику в Москве. Аферист зашел в подъезд для того, чтобы забрать все сбережения пожилой женщины, однако вслед за ним зашли полицейские. В результате злоумышленник попытался скрыться, увидев стражей порядка, но его успели задержать.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город