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Новости

24 января, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": полиция уберегла москвичку от передачи миллиона рублей мошенникам

"Безопасный город": полиция уберегла москвичку от передачи миллиона рублей мошенникам

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Полицейские предотвратили передачу 84-летней пенсионеркой более миллиона рублей мошеннику в Москве. Аферист зашел в подъезд для того, чтобы забрать все сбережения пожилой женщины, однако вслед за ним зашли полицейские. В результате злоумышленник попытался скрыться, увидев стражей порядка, но его успели задержать.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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