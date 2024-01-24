24 января, 21:45Транспорт
"Безопасный город": на пяти участках Москвы усилят контроль за соблюдением правил парковки
Инспекторы МАДИ усилят с 25 января патруль улиц Малая Бронная, Складочная, Новый Арбат, а также Звонарского переулка и Рязанского проезда.
Именно на этих пяти участках водители чаще обычного нарушают ПДД и паркуются под запрещающими знаками. Такие меры сделают движение в столице безопаснее для водителей и пешеходов, а также помогут увеличить пропускную способность дорог.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город