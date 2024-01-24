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24 января, 21:45

Транспорт

"Безопасный город": москвичам рассказали о культуре вождения на дорогах

"Безопасный город": москвичам рассказали о культуре вождения на дорогах

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За последние годы на столичных дорогах автомобилисты стали все больше соблюдать культуру движения. Однако некоторые все-таки нарушают кодекс вождения в Москве.

Например, один из водителей спровоцировал конфликт во дворе, посчитав проезжую часть своей территорией. В результате его нашли, потребовав от него извинений за неподобающее поведение.

Что делать в случае столкновения с несдержанными водителями – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортвидеоАлександра Иванова
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