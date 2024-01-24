24 января, 21:45Транспорт
"Безопасный город": москвичам рассказали о культуре вождения на дорогах
За последние годы на столичных дорогах автомобилисты стали все больше соблюдать культуру движения. Однако некоторые все-таки нарушают кодекс вождения в Москве.
Например, один из водителей спровоцировал конфликт во дворе, посчитав проезжую часть своей территорией. В результате его нашли, потребовав от него извинений за неподобающее поведение.
Что делать в случае столкновения с несдержанными водителями – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город