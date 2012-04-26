"Городовой": Крысы в переходе

Жители Ховрино пожаловались в СМИ на подземный переход, проложенный под одной из железнодорожных станций в их районе. Его состояние действительно заставляет ужаснуться: с потолка течет вода, повсюду грязь, бегают крысы.

Власти города согласны с жителями, однако сетуют на административные проблемы - концы перехода находятся в разных районах столицы. Руководство Октябрьской железной дороги обещает провести реконструкцию объекта, однако ее точные сроки неизвестны.