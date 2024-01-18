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18 января, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе спасателей МЧС

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе спасателей МЧС

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Каждый год сотрудники столичного главка МЧС спасают сотни жителей и гостей города, пострадавших в серьезных ДТП. Чтобы освободить водителя и пассажиров из искореженных автомобилей, спасателям иногда приходится распиливать машины на части.

В свободные минуты спасатели совершенствуют навыки. Тренировать приходится и фантазию, поскольку иногда необходимо прибегать к необычным методам вызволения пострадавших. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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