"Безопасный город": москвичам рассказали о работе спасателей МЧС

Каждый год сотрудники столичного главка МЧС спасают сотни жителей и гостей города, пострадавших в серьезных ДТП. Чтобы освободить водителя и пассажиров из искореженных автомобилей, спасателям иногда приходится распиливать машины на части.

В свободные минуты спасатели совершенствуют навыки. Тренировать приходится и фантазию, поскольку иногда необходимо прибегать к необычным методам вызволения пострадавших. Подробнее – в программе "Безопасный город".