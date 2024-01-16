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16 января, 21:30

Город

"Безопасный город": в Москве проходит подготовка к Крещению

"Безопасный город": в Москве проходит подготовка к Крещению

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 января

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До крещенских купаний остались считанные дни. Праздник объединяет не только православных москвичей, но и сотрудников городских служб.

Вместе они обеспечивают безопасность тех, кто решит окунуться в прорубь. Районные управы выпиливают проруби, МЧС проверяет толщину льда вокруг них, Роспотребнадзор берет пробы воды, а столичная городская поисково-спасательная служба отправляет водолазов исследовать дно.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
городвидеоАлександр Астахов
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