16 января, 21:30Город
"Безопасный город": в Москве проходит подготовка к Крещению
До крещенских купаний остались считанные дни. Праздник объединяет не только православных москвичей, но и сотрудников городских служб.
Вместе они обеспечивают безопасность тех, кто решит окунуться в прорубь. Районные управы выпиливают проруби, МЧС проверяет толщину льда вокруг них, Роспотребнадзор берет пробы воды, а столичная городская поисково-спасательная служба отправляет водолазов исследовать дно.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город