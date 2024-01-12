"Безопасный город": москвичей предупредили о мошенничестве с покупкой билетов онлайн

Жители столицы покупают билеты онлайн на несуществующие концерты или на мероприятия без желаемых артистов. На афише, например, сплошь известные актеры и шикарные декорации, а по факту выясняется, что на сцене выступают какие-то странные личности.

Всему виной небольшие изменения, которые авторы сайтов- ловушек вносят в свои странички. Как не стать жертвой копии? Рассказали в программе "Безопасный город".

