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12 января, 21:45

Общество

"Безопасный город": москвичей предупредили о мошенничестве с покупкой билетов онлайн

"Безопасный город": москвичей предупредили о мошенничестве с покупкой билетов онлайн

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Жители столицы покупают билеты онлайн на несуществующие концерты или на мероприятия без желаемых артистов. На афише, например, сплошь известные актеры и шикарные декорации, а по факту выясняется, что на сцене выступают какие-то странные личности.

Всему виной небольшие изменения, которые авторы сайтов- ловушек вносят в свои странички. Как не стать жертвой копии? Рассказали в программе "Безопасный город".

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обществовидеоАлександра Иванова
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