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Новости

11 января, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": свыше 13 тыс росгвардейцев обеспечили охрану правопорядка в праздники

"Безопасный город": свыше 13 тыс росгвардейцев обеспечили охрану правопорядка в праздники

"Безопасный город": москвичам рассказали, как МЧС помогает горожанам в соблюдении правил

"Безопасный город": сотрудники МЧС охраняли свыше 32,5 тыс мероприятий в праздники

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Более 440 экипажей Росгвардии вышли на патрулирование в Москве в период праздников

Больше 13,5 тысячи росгвардейцев обеспечивали безопасность в период новогодних праздников в Москве.

За общественный порядок и спокойствие граждан отвечали сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Москве, соединения по охране общественного порядка Центрального округа и отдельной дивизии особого назначения имени Дзержинского. Сигнал тревоги звучал около 3,5 тысячи раз и сотрудники вневедомственной охраны выезжали на призыв о помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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