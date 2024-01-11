"Безопасный город": свыше 13 тыс росгвардейцев обеспечили охрану правопорядка в праздники

Больше 13,5 тысячи росгвардейцев обеспечивали безопасность в период новогодних праздников в Москве.

За общественный порядок и спокойствие граждан отвечали сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Москве, соединения по охране общественного порядка Центрального округа и отдельной дивизии особого назначения имени Дзержинского. Сигнал тревоги звучал около 3,5 тысячи раз и сотрудники вневедомственной охраны выезжали на призыв о помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.