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10 января, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": москвичам рассказали, как МЧС помогает горожанам в соблюдении правил

"Безопасный город": москвичам рассказали, как МЧС помогает горожанам в соблюдении правил

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Сотрудники надзорных органов столичного главка МЧС провели с горожанами профилактическую работу по безопасности. В ведомстве уточнили, что на праздничных гуляниях происшествий не было.

Как сотрудники МЧС помогают горожанам в соблюдении простых правил? И с какими проблемами спасателям приходится сталкиваться чаще всего? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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