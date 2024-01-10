"Безопасный город": москвичам рассказали, как МЧС помогает горожанам в соблюдении правил

Сотрудники надзорных органов столичного главка МЧС провели с горожанами профилактическую работу по безопасности. В ведомстве уточнили, что на праздничных гуляниях происшествий не было.

Как сотрудники МЧС помогают горожанам в соблюдении простых правил? И с какими проблемами спасателям приходится сталкиваться чаще всего? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.