Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": сотрудники МЧС охраняли свыше 32,5 тыс мероприятий в праздники

"Безопасный город": сотрудники МЧС охраняли свыше 32,5 тыс мероприятий в праздники

"Безопасный город": москвичам рассказали, как силовики обеспечивали охрану в праздники

Госавтоинспекция Москвы планирует использовать ИИ для поимки нарушителей

Более 700 человек обеспечили безопасность богослужений в столице

Сотрудники конного полка московской полиции проводят ежедневные тренировки

Столичные спасатели рассказали о правилах безопасности на зимней рыбалке

Спасатели рассказали зимним рыбакам о правилах безопасности на льду

Более 440 экипажей Росгвардии вышли на патрулирование в Москве в период праздников

Новости часа: в системе отопления Москвы начали повышать температуру из-за похолодания

Новости часа: более 440 экипажей Росгвардии обеспечат безопасность в Москве в праздники

Сотрудники МЧС охраняли более 32,5 тысячи мероприятий в новогодние выходные. Они обеспечивали безопасность на каждом торжестве.

Только в Рождество за спокойствие горожан отвечали свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Параллельно в городе на дежурстве находились еще порядка 1 600 человек и более 450 единиц специальной техники, в том числе суда на воздушной подушке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Безопасный город
безопасностьгородвидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика