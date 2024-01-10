10 января, 21:35Безопасность
"Безопасный город": сотрудники МЧС охраняли свыше 32,5 тыс мероприятий в праздники
Сотрудники МЧС охраняли более 32,5 тысячи мероприятий в новогодние выходные. Они обеспечивали безопасность на каждом торжестве.
Только в Рождество за спокойствие горожан отвечали свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Параллельно в городе на дежурстве находились еще порядка 1 600 человек и более 450 единиц специальной техники, в том числе суда на воздушной подушке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Безопасный город