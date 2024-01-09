"Безопасный город": полиция закрыла сеть липовых сервисных центров на юго-западе Москвы

Столичная полиция закрыла сеть липовых сервисных центров на юго-западе Москвы. По предварительным данным, злоумышленники предлагали услуги по ремонту электроники и бытовых приборов.

За свою работу и якобы для закупки необходимых деталей мастера требовали предоплату. Но после того, как деньги были получены, они еще тянули время. А затем возвращали хозяевам технику в том же состоянии, как и получили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.