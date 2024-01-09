Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": полиция закрыла сеть липовых сервисных центров на юго-западе Москвы

"Безопасный город": полиция закрыла сеть липовых сервисных центров на юго-западе Москвы

Несколько машин столкнулись на МСД в районе Лосиноостровской улицы

Пожар на автомойке потушили на Ярославском шоссе

Движение на М-11 восстановили после массового ДТП в Новгородской области

ДТП на скоростной магистрали М-11 могло произойти из-за погодных условий

Первые машины начали покидать место массового ДТП на М-11 в Новгородской области

Число пострадавших в ДТП в Новгородской области достигло 16

Порядка 50 автомобилей столкнулись на трассе М-11

Около 50 автомобилей столкнулись на трассе М-11 в Новгородской области

Массовое ДТП произошло на трассе М-11 "Нева"

Столичная полиция закрыла сеть липовых сервисных центров на юго-западе Москвы. По предварительным данным, злоумышленники предлагали услуги по ремонту электроники и бытовых приборов.

За свою работу и якобы для закупки необходимых деталей мастера требовали предоплату. Но после того, как деньги были получены, они еще тянули время. А затем возвращали хозяевам технику в том же состоянии, как и получили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Безопасный город
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика