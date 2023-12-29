Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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29 декабря, 21:30

Общество

"Безопасный город": москвичам рассказали, как участковые защищают покой граждан

"Безопасный город": москвичам рассказали, как участковые защищают покой граждан

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Сотрудники полиции готовы прийти на помощь в любую минуту, даже в праздники. Участковый - это универсальный солдат, который может быть и патрульно-постовым, и психологом. Как никто другой участковые умеют общаться с людьми, слышать их переживания и помогать. Это по-своему творческая работа.

Об особенностях непростой работы участкового, об их умении слышать и помогать гражданам – в эфире телеканала Москва 24.

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