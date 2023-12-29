"Безопасный город": москвичам рассказали, как участковые защищают покой граждан

Сотрудники полиции готовы прийти на помощь в любую минуту, даже в праздники. Участковый - это универсальный солдат, который может быть и патрульно-постовым, и психологом. Как никто другой участковые умеют общаться с людьми, слышать их переживания и помогать. Это по-своему творческая работа.

Об особенностях непростой работы участкового, об их умении слышать и помогать гражданам – в эфире телеканала Москва 24.