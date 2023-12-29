"Безопасный город": москвичам объяснили, как не нарваться на аферистов при покупке техники

Мошенники осваивают новую схему: обман граждан при ремонте техники. Аферисты выдают себя за официальный сервис, который починит все по гарантии, однако на деле к магазину они не имеют никакого отношения.

Предновогодние недели для мошенников для мошенников – горячая пора. Аферисты умело обрабатывают своих жертв, обещая доставить желанный товар в срок. Как сообщила официальный представитель МВД России, зафиксированы случаи, когда аферисты представлялись сотрудниками известных маркетплейсов и сообщали, что могут начислить кешбэк или бонусы за задержку доставки. Под этим предлогом они просили назвать им платежные данные или коды из СМС-сообщений, которые затем использовали для хищения товара или денег.

Каким образом данные клиентов попадают к недобросовестным мастерам? И как распознать охотников за чужими заказами? Смотрите в эфире телеканала Москва 24.