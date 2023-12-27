27 декабря, 21:35Происшествия
"Безопасный город": в салоне автомобиля в центре Москвы обнаружили два пистолета и патроны
В салоне автомобиля в центре Москвы полицейские обнаружили два пистолета и патроны. Авто остановили для проверки документов водителя.
По данным ГУ МВД России по Москве, помимо оружия и боеприпасов у мужчины изъяли два ножа, наручники, маску-балаклаву, записную книжку и три мобильных телефона.
Полицейские на месте происшествия задержали подозреваемого. Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город