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27 декабря, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": в салоне автомобиля в центре Москвы обнаружили два пистолета и патроны

"Безопасный город": в салоне автомобиля в центре Москвы обнаружили два пистолета и патроны

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В салоне автомобиля в центре Москвы полицейские обнаружили два пистолета и патроны. Авто остановили для проверки документов водителя.

По данным ГУ МВД России по Москве, помимо оружия и боеприпасов у мужчины изъяли два ножа, наручники, маску-балаклаву, записную книжку и три мобильных телефона.

Полицейские на месте происшествия задержали подозреваемого. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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