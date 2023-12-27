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27 декабря, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": правоохранители регулируют жизнь столичных экзотичных животных

"Безопасный город": правоохранители регулируют жизнь столичных экзотичных животных

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Правоохранительные органы регулируют жизнь столичных экзотичных животных. Сейчас редкие домашние звери периодически появляются в квартирах некоторых жителей Москвы.

Однако иногда владельцы пум, пауков, змей и редких тараканов обнаруживают, что их любимцы убегают из своих жилищ. О том, как москвич живет с пумой в одной квартире, а также о многом другом – в программе "Безопасный город".

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безопасностьвидеоАлександра Иванова
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