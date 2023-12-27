"Безопасный город": полиция накрыла группировку, сбывавшую сильнодействующие лекарства

Столичные полицейские накрыли преступную группировку, которая незаконно сбывала сильнодействующие лекарства. По данным официального представителя МВД России, на нелегальном бизнесе злоумышленники заработали более 60 миллионов рублей.

Оперативники задержали 3 предполагаемых организаторов и 9 участников незаконной организации. О том, сколько уголовных дело было возбуждено – в программе "Безопасный город".