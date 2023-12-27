Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": полиция накрыла группировку, сбывавшую сильнодействующие лекарства

"Безопасный город": полиция накрыла группировку, сбывавшую сильнодействующие лекарства

Московские спасатели рассказали, как не допустить трагедию во время пожара

"Техно": мошенники стали подделывать голосовые сообщения пользователей в Сети

На поисково-спасательной станции "Кировская" прошли учения

"Безопасный город": в ближайшее время больше 180 водителей могут лишиться прав

Столичные спасатели усилили контроль на городских реках из-за таяния льда

"Безопасный город": больше 32 тыс штрафов выписали водителям машин с иностранными номерами

Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели

В МЧС рассказали о правилах пожарной безопасности на новогодних каникулах

У столичной госавтоинспекции начались "Зимние каникулы"

Столичные полицейские накрыли преступную группировку, которая незаконно сбывала сильнодействующие лекарства. По данным официального представителя МВД России, на нелегальном бизнесе злоумышленники заработали более 60 миллионов рублей.

Оперативники задержали 3 предполагаемых организаторов и 9 участников незаконной организации. О том, сколько уголовных дело было возбуждено – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика