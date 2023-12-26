"Безопасный город": росгвардецы Москвы задержали водителя, устроившего массовую аварию

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали водителя угнанного автомобиля, который устроил массовую аварию. Инцидент произошел на севере столицы.

Отмечается, что во время патрулирования росгвардейцы заметили машину, объявленную в розыск. Увидев правоохранителей, водитель попытался скрыться, по пути задев несколько автомобилей. Нарушителя, который продолжил совершать опасные маневры, удалось остановить только после нескольких предупредительных выстрелов.

В результате правоохранители задержали двух молодых людей, которые, по всем признакам, находились в состоянии наркотического опьянения. Росгвардейцы передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В результате стрельбы никто не пострадал.

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