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26 декабря, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": росгвардецы Москвы задержали водителя, устроившего массовую аварию

"Безопасный город": росгвардецы Москвы задержали водителя, устроившего массовую аварию

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Сотрудники Росгвардии в Москве задержали водителя угнанного автомобиля, который устроил массовую аварию. Инцидент произошел на севере столицы.

Отмечается, что во время патрулирования росгвардейцы заметили машину, объявленную в розыск. Увидев правоохранителей, водитель попытался скрыться, по пути задев несколько автомобилей. Нарушителя, который продолжил совершать опасные маневры, удалось остановить только после нескольких предупредительных выстрелов.

В результате правоохранители задержали двух молодых людей, которые, по всем признакам, находились в состоянии наркотического опьянения. Росгвардейцы передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В результате стрельбы никто не пострадал.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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