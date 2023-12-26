"Безопасный город": сотрудники ГИБДД Москвы изъяли у водителя пистолет Макарова и патроны

Сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили для проверки документов водителя иномарки. В авто они заметили сумку, но после вопроса, кому она принадлежит, мужчина начал волноваться, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, в ходе досмотра были обнаружены и изъяты, согласно проведенному исследованию, пистолет Макарова, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения, и 8 патронов калибра 9 миллиметров. Изъятое пригодно для производства выстрелов. Также полицейские обнаружили и изъяли прибор для бесшумной стрельбы (глушитель) и телескопическую палку, указал он.

Правоохранители изъяли найденное, возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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