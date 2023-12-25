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25 декабря, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": таможенники в Домодедово обнаружили у пассажира краснокнижного сервала

"Безопасный город": таможенники в Домодедово обнаружили у пассажира краснокнижного сервала

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Таможенники аэропорта Домодедово задержали пассажира, который пытался провести краснокнижное животное под видом котенка. Отмечается, что американец хотел выдать сервала, занесенного в Красную книгу, за домашнюю египетскую кошку. Как рассказали сотрудники, животное еще даже не научилось мяукать.

С какими мошенничествами еще сталкиваются таможенники – в программе "Безопасный город".

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