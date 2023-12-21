"Безопасный город": больше 32 тыс штрафов выписали водителям машин с иностранными номерами

Иностранные номера больше не помогают лихачам избежать ответственности за нарушения ПДД. Сотрудники столичной Госавтоинспекции за прошедшие 11 месяцев выписали больше 32 тысяч штрафов водителям на таких автомобилях. Раньше наказать их было технически нереально, но несколько лет назад у инспекторов появилась такая возможность. Они останавливают машину и проверяют, фиксировали ли ее раньше дорожные камеры. Если да, информация о нарушителе вносится в специальную базу, и ему приходит штраф.

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