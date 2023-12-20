"Безопасный город": Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на журналистов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на журналистов в столице. Сотрудники Москвы 24 готовили материал про подпольные аборты и под видом клиента попали в одну из частных клиник столицы. Но как только врачи узнали о том, что общаются с корреспондентом, а не с обычным посетителем, быстро сменили тон и перешли к рукоприкладству.

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