"Безопасный город": замерзшие водоемы снова стали опасными для любителей порыбачить

В столице оттепель, а значит недавно замерзшие водоемы снова становятся опасными для любителей порыбачить. Нередко сотрудникам МЧС приходится вылавливать из воды самих рыбаков. В ледяной воде человек может продержаться не больше 10 минут. Поэтому спасателям важно как можно быстрее добираться до попавших в беду. В этом им помогает судно на воздушной подушке.

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