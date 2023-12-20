"Безопасный город": сотрудники ФСБ изъяли почти 700 км кокаина из минивэна в Москве

Почти 700 килограммов кокаина стоимостью больше 2,5 миллиардов рублей изъяли сотрудники ФСБ из небольшого минивэна в Москве. Огромную партию наркотика из Латинской Америки злоумышленники хотели переправить в Евросоюз, но планам не суждено было сбыться. Оборот запрещенных веществ в столице жестко контролируют правоохранители, так что наркотики все реже доходят до потенциальных потребителей.

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