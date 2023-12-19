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19 декабря, 21:35

Общество

"Безопасный город": москвичи стали меньше употреблять алкогольные напитки

"Безопасный город": москвичи стали меньше употреблять алкогольные напитки

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Москвичи стали меньше пить. В национальном рейтинге трезвости столица находилась на 18-м месте, а теперь на 13-м. Таковы результаты нового исследования общественного движения "Трезвая Россия".

Основными критериями для экспертов в том числе стали количество проданного алкоголя в регионе и смертность после отравления спиртным. Подняться в списке "трезвых" городов Москве удалось благодаря работе столичных полицейских и общественников.

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обществовидеоАлександр Астахов
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