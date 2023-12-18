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18 декабря, 23:55

Безопасность

"Безопасный город": правоохранителя приговорили к 3,5 года колонии

"Безопасный город": правоохранителя приговорили к 3,5 года колонии

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18 декабря суд в Москве отправил бывшего старшего опер-уполномоченного Станислава Асютина в колонию на 3,5 года. Экс-полицейский убеждал пострадавших от вероятной мошенницы Дарьи Спиридоновой (владелицы бренда Darvol) в том, что возбудить уголовное дело можно только за 10 миллионов рублей.

Злоумышленника задержали летом 2022 года во время оперативного эксперимента – при получении пакета с мечеными купюрами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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