"Безопасный город": правоохранителя приговорили к 3,5 года колонии

18 декабря суд в Москве отправил бывшего старшего опер-уполномоченного Станислава Асютина в колонию на 3,5 года. Экс-полицейский убеждал пострадавших от вероятной мошенницы Дарьи Спиридоновой (владелицы бренда Darvol) в том, что возбудить уголовное дело можно только за 10 миллионов рублей.

Злоумышленника задержали летом 2022 года во время оперативного эксперимента – при получении пакета с мечеными купюрами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.