"Безопасный город": вместо новых смартфонов москвичи получили мыло и набор инструментов

Покупатели магазинов на одном из российских маркетплейсов получили не то, что ожидали. Вместо новых гаджетов их ждало мыло и набор инструментов за 150 тысяч рублей. Известно, что от рук мошенников пострадали уже более 60 человек.

Продавцы заявили, что передали смартфоны водителю, который должен был отвезти их на центральный склад, откуда курьеры развозили заказы по адресам. Воров сейчас ищут, маркетплейс обещал вернуть обманутым покупателям деньги.

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