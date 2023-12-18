Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 23:55

Безопасность

"Безопасный город": вместо новых смартфонов москвичи получили мыло и набор инструментов

"Безопасный город": вместо новых смартфонов москвичи получили мыло и набор инструментов

Количество звонков от мошенников увеличилось в четыре раза с лета 2023 года

"Деньги 24": москвичи потратили на онлайн-шопинг почти триллион рублей

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тысяч рабочих мест

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе пожарной части № 12 в Сокольниках

"Безопасный город": МВД показало, как оружие с места преступления проходит экспертизу

"Безопасный город": рыбаков предупредили об опасности выхода на лед

"Безопасный город": МЧС организовало проверку точек по продаже пиротехники в Москве

"Безопасный город": в Росгвардии рассказали, как защитить жилье от грабителей

Покупатели магазинов на одном из российских маркетплейсов получили не то, что ожидали. Вместо новых гаджетов их ждало мыло и набор инструментов за 150 тысяч рублей. Известно, что от рук мошенников пострадали уже более 60 человек.

Продавцы заявили, что передали смартфоны водителю, который должен был отвезти их на центральный склад, откуда курьеры развозили заказы по адресам. Воров сейчас ищут, маркетплейс обещал вернуть обманутым покупателям деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика