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14 декабря, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": полиция в Москве закрыла нелегальное игорное заведение

"Безопасный город": полиция в Москве закрыла нелегальное игорное заведение

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В Москве полицейские закрыли нелегальное игорное заведение, которое организаторы тщательно пытались скрыть от посторонних глаз. Зайти в клуб можно было только по приглашениям, которые раздавали индивидуально.

Оперативники изъяли столы, карты, фишки, мобильные телефоны, с помощью которых осуществлялся поиск новых участников клуба. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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