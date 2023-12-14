"Безопасный город": полиция в Москве закрыла нелегальное игорное заведение

В Москве полицейские закрыли нелегальное игорное заведение, которое организаторы тщательно пытались скрыть от посторонних глаз. Зайти в клуб можно было только по приглашениям, которые раздавали индивидуально.

Оперативники изъяли столы, карты, фишки, мобильные телефоны, с помощью которых осуществлялся поиск новых участников клуба. Подробнее – в программе "Безопасный город".