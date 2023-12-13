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13 декабря, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": сотрудник ДПС при проверке документов обнаружил у водителя оружие

"Безопасный город": сотрудник ДПС при проверке документов обнаружил у водителя оружие

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Столичный сотрудник ДПС при проверке документов обнаружил у одного из автомобилистов оружие и патроны. Водитель попытался сбежать от инспектора, однако был задержан.

Мужчину доставили в полицию. В кармане его куртки оперативники нашли пистолет. Кроме того, в багажнике машины хранилось пневматическое оружие, патроны и нож. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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