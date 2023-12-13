"Безопасный город": сотрудник ДПС при проверке документов обнаружил у водителя оружие

Столичный сотрудник ДПС при проверке документов обнаружил у одного из автомобилистов оружие и патроны. Водитель попытался сбежать от инспектора, однако был задержан.

Мужчину доставили в полицию. В кармане его куртки оперативники нашли пистолет. Кроме того, в багажнике машины хранилось пневматическое оружие, патроны и нож. Подробнее – в программе "Безопасный город".