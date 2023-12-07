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07 декабря, 21:45

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"Безопасный город": Собянин поздравил сотрудников МАЦ с профессиональным праздником

"Безопасный город": Собянин поздравил сотрудников МАЦ с профессиональным праздником

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Больше 190 экстренных вылетов с начала года совершили пилоты Московского авиационного центра. Вертолеты используют, чтобы госпитализировать пострадавших с места происшествия, тушить крупные пожары и проводить разведку на месте ЧП.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил всех сотрудников центра с профессиональным праздником – с Международным днем гражданской авиации.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
мэр МосквыобществовидеоАлександр Астахов
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