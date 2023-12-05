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05 декабря, 21:30

Город

"Безопасный город": несанкционированную снежную горку ликвидировали на Алтуфьевском шоссе

"Безопасный город": несанкционированную снежную горку ликвидировали на Алтуфьевском шоссе

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Сотрудники столичной Госавтоинспекции вместе с работниками ГБУ "Автомобильные дороги" ликвидировали несанкционированную снежную горку на Алтуфьевском шоссе.

Коммунальщики расчистили снег прямо до земли. Теперь спуститься здесь можно разве что пешком.

Правоохранители напомнили, что кататься безопасно дети могут только на специально оборудованных трассах под присмотром взрослых.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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