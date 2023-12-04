"Безопасный город": американский бульдог напал на собаку в Москве

Несколько месяцев назад американский бульдог напал на другую собаку на юго-западе Москвы. Животное бойцовской породы выгуливают без намордника, хотя оно не раз бросалось даже на людей.

Однажды питомца уже забрали от хозяев и поместили в приют, но потом вернули в ту же семью. Почему так вышло? И что делать, если в вашем дворе появилась такая собака? Подробнее – в программе "Безопасный город".