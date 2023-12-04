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04 декабря, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": американский бульдог напал на собаку в Москве

"Безопасный город": американский бульдог напал на собаку в Москве

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Несколько месяцев назад американский бульдог напал на другую собаку на юго-западе Москвы. Животное бойцовской породы выгуливают без намордника, хотя оно не раз бросалось даже на людей.

Однажды питомца уже забрали от хозяев и поместили в приют, но потом вернули в ту же семью. Почему так вышло? И что делать, если в вашем дворе появилась такая собака? Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
происшествияживотныевидеоАлександр Астахов
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