16 ноября, 21:35Шоу-бизнес
"Безопасный город": обманутые инвесторы потребовали от актера Деревянко 41 млн рублей
Несколько обманутых инвесторов потребовали от криптокомпании, принадлежащей актеру Павлу Деревянко, вернуть около 41 миллиона рублей.
На актера написали заявление в полицию еще режиссер Марюс Вайсберг и актер Артем Ткаченко, которые вложили в компанию несколько миллионов рублей и остались ни с чем.
При этом сам Деревянко считает себя пострадавшим. Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город