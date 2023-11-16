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16 ноября, 21:35

Шоу-бизнес

"Безопасный город": обманутые инвесторы потребовали от актера Деревянко 41 млн рублей

"Безопасный город": обманутые инвесторы потребовали от актера Деревянко 41 млн рублей

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Несколько обманутых инвесторов потребовали от криптокомпании, принадлежащей актеру Павлу Деревянко, вернуть около 41 миллиона рублей.

На актера написали заявление в полицию еще режиссер Марюс Вайсберг и актер Артем Ткаченко, которые вложили в компанию несколько миллионов рублей и остались ни с чем.

При этом сам Деревянко считает себя пострадавшим. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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