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16 ноября, 21:35

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"Безопасный город": в Москве сократилось количество квартирных краж

"Безопасный город": в Москве сократилось количество квартирных краж

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Количество квартирных краж в столице сократилось. Теперь это фактически вымирающий вид преступлений во всей криминальной структуре.

Благодаря внедрению системы видеонаблюдения в Москве удалось добиться снижения преступности. Сами жители столицы также стали тщательнее относиться к защите своих квартир, устанавливая сигнализации.

Как защитить свое жилье от воров – в программе "Безопасный город".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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