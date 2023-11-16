"Безопасный город": в Москве сократилось количество квартирных краж

Количество квартирных краж в столице сократилось. Теперь это фактически вымирающий вид преступлений во всей криминальной структуре.

Благодаря внедрению системы видеонаблюдения в Москве удалось добиться снижения преступности. Сами жители столицы также стали тщательнее относиться к защите своих квартир, устанавливая сигнализации.

Как защитить свое жилье от воров – в программе "Безопасный город".