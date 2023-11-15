"Безопасный город": москвичам рассказали о работе спасателей

Основное правило при появлении возгорания – своевременно сообщить об этом в МЧС РФ, которые регулярно отрабатывают различные сценарии ЧП и поддерживают физическую форму.

После получения сигнала тревоги о происшествии пожарные всегда готовы одеться за 20 секунд, несмотря на вес оборудования, который составляет 50 килограмм. Как тренируются сотрудники МЧС и спасают граждан – в программе "Безопасный город".