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15 ноября, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе спасателей

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе спасателей

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Основное правило при появлении возгорания – своевременно сообщить об этом в МЧС РФ, которые регулярно отрабатывают различные сценарии ЧП и поддерживают физическую форму.

После получения сигнала тревоги о происшествии пожарные всегда готовы одеться за 20 секунд, несмотря на вес оборудования, который составляет 50 килограмм. Как тренируются сотрудники МЧС и спасают граждан – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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