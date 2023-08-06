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Культура

"Книга на ночь": "Дэнс, дэнс, дэнс" Мураками

"Книга на ночь": "Дэнс, дэнс, дэнс" Мураками

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Телеканал Москва 24 подготовил литературный проект "Книга на ночь", в котором известные актеры прочтут современную прозу и произведения классики. В сопровождении рассказчика слушатели отправятся в путешествие по улицам вечерней столицы.

"Дэнс, дэнс, дэнс" – шестой роман японского писателя Харуки Мураками, "мистический детектив". Написан в 1988 году в Лондоне. На русском языке "Дэнс, Дэнс, Дэнс" впервые был опубликован в 1998 году в переводе Дмитрия Коваленина.

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