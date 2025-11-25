"Мослекторий": Дарья Романова – о трихоплаксах

Кто такие трихоплаксы? Сколько вымираний они пережили? Как пластинчатые защищаются от болезней? Могут ли они умереть? Как ищут микроскопических животных? Чем они помогают в изучении нервной системы человека?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат биологических наук, руководитель проекта РНФ "Геномные и клеточные основы поведения у безнервных животных", научный сотрудник лаборатории клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Дарья Романова.

