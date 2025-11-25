Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 01:00

Наука

"Мослекторий": Дарья Романова – о трихоплаксах

"Мослекторий": Дарья Романова – о трихоплаксах

Специалисты предупредили о сложной геомагнитной обстановке на неделе

Космонавт Платонов показал, как выглядит северное сияние с борта МКС

"Мослекторий": Александр Крайнов – о нейросетях

Гигантский протуберанец образовался на Солнце

Ученые нашли осколки метеорита, падение которого москвичи наблюдали 27 октября

"Специальный репортаж": запчасти

"Мослекторий": Владимир Петров – об атомной энергетике

"Мослекторий": Илья Гомыранов – о насекомых

Москвичи не смогли увидеть метеоритный дождь из-за сильного тумана

Кто такие трихоплаксы? Сколько вымираний они пережили? Как пластинчатые защищаются от болезней? Могут ли они умереть? Как ищут микроскопических животных? Чем они помогают в изучении нервной системы человека?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат биологических наук, руководитель проекта РНФ "Геномные и клеточные основы поведения у безнервных животных", научный сотрудник лаборатории клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Дарья Романова.

Читайте также
Программа: Мослекторий
наукавидео

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика