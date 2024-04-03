"Мослекторий": Максим Булавин – о нейтронной физике

До каких пределов возможно расширение таблицы Менделеева? Что такое реактор быстрых нейтронов и когда он заменит атомный? Какую информацию скрывал в себе фрагмент материи, вернувшийся из космоса? И можно ли по цвету камня определить его стоимость?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор технических наук, начальник сектора нового источника и комплекса замедлителей Лаборатории нейтронной физики имени И. М. Франка Максим Булавин.

