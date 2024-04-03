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03 апреля, 01:00

Наука

"Мослекторий": Максим Булавин – о нейтронной физике

"Мослекторий": Максим Булавин – о нейтронной физике

Спутник "Ресурс-П" успешно выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Союз"

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Запуск ракеты с космическим кораблем "Союз МС-25" перенесли на 23 марта

До каких пределов возможно расширение таблицы Менделеева? Что такое реактор быстрых нейтронов и когда он заменит атомный? Какую информацию скрывал в себе фрагмент материи, вернувшийся из космоса? И можно ли по цвету камня определить его стоимость?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор технических наук, начальник сектора нового источника и комплекса замедлителей Лаборатории нейтронной физики имени И. М. Франка Максим Булавин.

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Программа: Мослекторий
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