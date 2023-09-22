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22 сентября, 00:55

Общество

"Мослекторий": Мария Горденко – о соцсетях и их влиянии на человека

"Мослекторий": Мария Горденко – о соцсетях и их влиянии на человека

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В новом выпуске программы зрители узнают, являются ли соцсети ловушкой для мозга, или же они представляют собой новый способ взаимодействия.

Как разработчики управляют нашей зависимостью и можно ли найти золотую середину? Что в соцсетях больше: вреда или пользы? Об этом в проекте "Мослекторий" расскажет академический руководитель магистерской программы "Анализ данных в девелопменте" НИУ ВШЭ Мария Горденко.

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Программа: Мослекторий
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