"Мослекторий": Мария Горденко – о соцсетях и их влиянии на человека

В новом выпуске программы зрители узнают, являются ли соцсети ловушкой для мозга, или же они представляют собой новый способ взаимодействия.

Как разработчики управляют нашей зависимостью и можно ли найти золотую середину? Что в соцсетях больше: вреда или пользы? Об этом в проекте "Мослекторий" расскажет академический руководитель магистерской программы "Анализ данных в девелопменте" НИУ ВШЭ Мария Горденко.