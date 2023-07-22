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"Мослекторий": Александр Чернокульский – о глобальном потеплении

"Мослекторий": Александр Чернокульский – о глобальном потеплении

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Старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский рассказал о глобальном потеплении и объяснил, сколько градусов осталось в запасе у человечества.

Также он рассказал, какие страны зальют дожди, а какие покроет снегом из-за необратимых погодных условий. Еще ученый поделился теорией, вырастут ли пальмы в столице через сто лет. Об этом – в проекте "Мослекторий".

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