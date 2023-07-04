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"Мослекторий": Кирилл Сутормин – о Трое

"Мослекторий": Кирилл Сутормин – о Трое

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Историк, специалист по эпохе Средневековья, научный сотрудник Государственного исторического музея Кирилл Сутормин рассказал, как открытия в эпоху бронзы раскрыли многовековую историю Трои и других цивилизаций. Он ответил на вопрос, сколько раз сжигали и восстанавливали легендарный город.

Почему Ахиллес на самом деле был антигероем? Кто такие "народы моря" и кто разрушил древние поселения? Об этом – в проекте "Мослекторий".

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