"Мослекторий": Александр Ракитько – о генетике

Биоинформатик Александр Ракитько рассказал, почему дети похожи на своих родителей и какую роль в этом играет ДНК. Также он объяснил, может ли по наследству передаваться характер и нужно ли делать генетический тест, отдавая ребенка в спортивную секцию.

Как с помощью молекулярных ножниц редактируется геном и возможно ли найти родственников, о существовании которых человек не был в курсе? Об этом – в проекте "Мослекторий".