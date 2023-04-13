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"Мослекторий": Александр Ракитько – о генетике

"Мослекторий": Александр Ракитько – о генетике

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Биоинформатик Александр Ракитько рассказал, почему дети похожи на своих родителей и какую роль в этом играет ДНК. Также он объяснил, может ли по наследству передаваться характер и нужно ли делать генетический тест, отдавая ребенка в спортивную секцию.

Как с помощью молекулярных ножниц редактируется геном и возможно ли найти родственников, о существовании которых человек не был в курсе? Об этом – в проекте "Мослекторий".

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