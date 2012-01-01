Мослекторий
"Мослекторий" – место встречи самых сложных вопросов и самых понятных ответов.
Можно ли поставить в тупик профессора? Ведущий предложит зрителям посмотреть под неожиданным углом на самые банальные темы и заставит специалиста объяснить явления, о которых никто даже не слышал.
Дойдет до каждого. Лекторы проекта объяснят на пальцах и помогут разобраться в последних достижениях медицины, питании, отношениях, строении ДНК, устройстве океанского дна, поверхности Марса и многом другом – даже научат получать удовольствие.
Выпуски программы
"Мослекторий": Лариса Дрыгваль – о связи почерка и мозга
28 февраля, 01:00
"Мослекторий": Владимир Алипов – о СДВГ
27 февраля, 01:00
"Мослекторий": Александр Хохлов – о космическом туризме
26 февраля, 01:00
"Мослекторий": Даниил Аникин – о маршале Победы Жукове
25 февраля, 01:00
"Мослекторий": Семен Федосеев – об оружии
21 февраля, 01:00
"Мослекторий": Олег Угольников – о влиянии атмосферы на человека
20 февраля, 01:00
"Мослекторий": Созонт Сингх – о пиратах
19 февраля, 01:00
"Мослекторий": Александр Ершов – о китайском Новом годе
18 февраля, 01:00
"Мослекторий": Ольга Алешина – о великих торговых путях
14 февраля, 01:00
"Мослекторий": Алексей Вульфов – об истории железной дороги
13 февраля, 01:00
"Мослекторий": Анастасия Сысоева – о зачатии ребенка
12 февраля, 01:00
"Мослекторий": Мария Назарова – о мифах и культуре
11 февраля, 01:00
"Мослекторий": Руслан Жостков – о вулканах других миров
10 февраля, 01:00
"Мослекторий": Мария Мочалова – о полуострове Таймыр
07 февраля, 01:00
"Мослекторий": Данила Саранин – о солнечной энергии
06 февраля, 01:00
"Мослекторий": Евгений Коблик – о птицах
05 февраля, 01:00
"Мослекторий": Александр Хохлов – об обитаемых космических станциях
04 февраля, 01:00
"Мослекторий": Елена Браун – о колдунах и волшебниках в Средневековье
03 февраля, 01:00
"Мослекторий": Юрий Фурлетов – о беспилотных автомобилях
31 января, 01:00
"Мослекторий": Алексей Вульфов – об истории российских паровозов
30 января, 01:00
"Мослекторий": Никита Липунов – о загадках Гренландии
29 января, 01:00
"Мослекторий": Александр Фокин – о советской элите
28 января, 01:00
"Мослекторий": Ирина Ле-Дейген – о ферментах
27 января, 01:00
"Мослекторий": Евгений Коблик – о повадках и жизни пингвинов
24 января, 01:00