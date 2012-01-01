"Мослекторий" – место встречи самых сложных вопросов и самых понятных ответов.

Можно ли поставить в тупик профессора? Ведущий предложит зрителям посмотреть под неожиданным углом на самые банальные темы и заставит специалиста объяснить явления, о которых никто даже не слышал.

Дойдет до каждого. Лекторы проекта объяснят на пальцах и помогут разобраться в последних достижениях медицины, питании, отношениях, строении ДНК, устройстве океанского дна, поверхности Марса и многом другом – даже научат получать удовольствие.